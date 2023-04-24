▲ 【開心香港】4.29全港戲院日睇戲劃一$30、周四早上11時預售 MCL：網上限購10張（附搶飛詳情）

政府今日宣布推出「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，冀刺激本地消費，活動涵蓋流行文化、體育及音樂等項目，最快舉行的一項活動是4月29日（周六）的「全港戲院日」，4月27日（周四）上午11時起各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，所有戲院電影門票劃一30元，更包括IMAX、MX4D及VIP院，不過當日所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠不適用。

本港營運15間戲院的MCL Cinemas表示，4月27日上午11時後可以開始搶飛，4月29日所有戲院票價一律30元正，觀眾可以優惠票價欣賞上映中任何放映格式的電影，包括 IMAX/ 4DX/ CGS/ VIP 院。

MCL稱，戲院票房每人每次限購4張戲票；網上及手機應用程式則每人每次限購10張戲票。

現於香港共有12間戲院百老匯院線則表示，4月27日上午11時開始預售周六戲飛，票房、網上、手機app 都買得。首場長者優惠（票價25元）維持不變，但將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一30元（包場及特備節目除外）。

全港戲院日名單

參與戲院名單包括：ACX Cinemas、百老匯院線、巴黎倫敦紐約米蘭戲院 、影藝戲院、Cinema City、CGV Cinemas Hong Kong 、英皇戲院 、嘉禾院線 、高先電影院、寶石戲院、LUX Theatre、MCL Cinema、新寶院線、新光戲院大劇場

放映格式選擇包括：4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE、D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER、LUXE、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA、SCREEN X

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編輯：李哲毅