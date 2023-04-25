【業績｜生科股】藥明康德連跌八日再挫6%　首季多賺32%至21.7億人幣

▲ 藥明康德首季多賺32%至21.7億人幣

藥明康德 （02359） 收市後公布，今年首季純利按年升32%至21.7億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後，純利升9%至18.7億元。

藥明康德周二（25日）挫6%，報72.5元，連跌八日，創四個月低。

集團表示，盈利有所增長主因保持營業收入增長的同時，通過不斷優化經營效率，持續提升產能利用率，令規模效應進一步顯現。

期內，藥明康德營業收入按年升5.8%至89.6億元。其中，來自美國客戶收入升3%至54.1億元，剔除特定商業化項目後增長22%，來自歐洲客戶收入升19%至14.4億元；來自中國客戶收入升5%至16.7億元。

按業務劃分，測試業務收入升13.6%至14.5億元，化學業務收入升5.2%至64.3億元，但國內新藥研發服務部收入則跌31%至1.7億元，主因中國客戶需求下降，從而新項目數量減少。

藥明康德全日跌1.9%，收報77.2港元。

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編輯：袁諾曦