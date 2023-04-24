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【全港戲院日】4.29睇戲票價劃一30元　27日早上11時公開發售

理財智慧 18:44 2023/04/24

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政府今日（24日）公布「開心香港」活動詳情，除了各場市集活動外，亦將於本周六（4月29日）舉行「全港戲院日」，市民於當日在到戲院觀影，票價劃一只需30元。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

「全港戲院日」的戲飛將於本周四（4月27日）早上11時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，另要留意戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

香港戲院商會公布參與的戲院名單：

 ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線及新光戲院。

【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去  月薪最高達5.4萬元【見下頁

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首場長者及長者早場優惠低於30元將維持不變，當日將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一港幣30元正 (包場及特備節目除外)。 其餘所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。

同場加映：【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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撰文 : 陳楚琨

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