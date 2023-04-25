【保你大】年青人想買1,500萬人壽保　利用「保單逆按揭」　保障自己保障父母

傳統上，一個BB出世後，父母通常會替他/她買醫療、意外和危疾保險，但就很少會替他/她買人壽，主要原因是BB沒有賺錢能力，即使他/她不幸離世，也不會對家人的家庭經濟有太大影響（只有情感上的損失）。

但當BB長大出來社會工作後，情況便有點不同，因為他/她已經有賺錢能力，萬一他/她不幸離世，家人除了情感上的損失外，也絕對有可能影響家人的財務預算。因為父母辛辛苦苦供養子女成才，也可能需要子女照顧家庭。因此，過去我也為不少剛出來社會工作的年青人推薦人壽保險，保障他們的父母。不過，像今日我要見的這位年青人，竟然想購買1,500萬元人壽保險，就非常少見。

今日，我約了這位叫Anthony的年青人，到芳姐茶餐廳飲下午茶。寒暄一番兼吃過三文治後，便馬上入正題。

森：「Anthony，老實說，為甚麼你想買這麼大的人壽保險？」

Anthony：「一方面保障父母，另一方面是保障我自己。」

森：「保障你自己？」

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Anthony：「是這樣的，因為我知道人壽保險除了用來保障家人外，現在還有另一個價值，那就是用來抵押給銀行，每月支取退休金！」

森：「啊，原來你也知道『保單逆按揭』這回事。你只是剛出來社會做事幾年，就想得這麼長遠，很難得。」

Anthony：「過獎了！我是讀財務的，現在做的工作也跟風險對冲有關，所以對風險管理特別有興趣，也會留意社會上這些動向。我知道，幾年前政府推出『保單逆按揭』，只要有一份已供滿的人壽保險，就可以用來按給銀行，終身支取退休金，我也想身體力行呢！人壽保險是按照歲數釐定保費的，愈年青買就愈便宜。如果我能盡早供滿一份人壽保險，我的財務就更靈活了！」

森：「佩服！咦，難道你也知道最近按揭證券公司（負責『保單逆按揭』的機構）降低了『保單逆按揭』的入場年齡，由最初的60歲，調低至55歲？但我想問，你為甚麼想買1,500萬元的人壽保險？」

Anthony：「是的，最近我知道她們降低了逆按揭的年齡。至於為甚麼我想買1,500萬元人壽？很簡單，因為現時『保單逆按揭』的保額上限是1,500萬元嘛！」

森：「果然厲害，你連『保單逆按揭』的最高上限也知道，你可以做我們這一行了。」

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Anthony：「我不擅長社交，只擅長計數和寫字樓工作，所以我還是做自己喜歡的工作吧！」

森：「哈哈，也好，不要搶我的飯碗了！」我笑着說。

Anthony：「但我想問，以我這個收入，可以買到1,500萬元人壽保額嗎？」

森：「Anthony，你連人壽保額主要跟收入掛鈎也知道，你真的很專業呢！」

森：「嗯，你說得對，一個人可以買到的最高人壽保額，主要是看他的年紀和收入（如果是退休人士，也可以用資產作計算基礎）。你可以想像到，愈年輕，收入又愈高，就愈能買到大額的人壽。根據我們現行的核保指引，你可以買25倍年薪的保額。」

Anthony：「咦，我剛好可以買1,500萬元人壽呢！」

森：「你的年收入是60萬元？」

Anthony：「是的，去年加了人工，現在連花紅，大概是這個金額呢！」

森：「那好吧！我替你安排吧，但不排除你要交入息證明的。」

Anthony：「沒問題！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第808期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨