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【消費券2023】市民寧用於日常生活消費　零售業：消費券振奮作用有限

商業 18:21 2023/04/24

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2023年首批消費券剛派發了1星期，但零售商戶認為效果已不如前，市民寧願將消費券用於日常生活消費，對零售業振奮作用有限。

【消費券2023】消費券效應難敵港人外遊　生意不及疫前

經營日本海產直送的肯尼海鮮創辦人邵頌賢表示，消費券的確有提振了銷售，市民不論在消費額及選擇貴價商品上都明顯比較闊綽，過去一星期大約多了10%的銷售，但不及去年的23%。該公司主營日本海產直送，他坦言網上訂購的生意多了，但門市沒有特別多了人流，由於有為消費券提供會員充值優惠，見到新客註冊會員也比平常多。

沒被用作旅遊經費已經很好

時裝店Chill Shop的老闆詹漢光表示：「可能因為經濟不明朗，市民消費變得較審慎，這大概跟只有3,000元消費券也有關係。我自己也寧願把錢用作日常生活消費，相信很多消費者也是這麼想。我認為政府已算有策略了，至少在復活節長假後才派發，否則很可能會有更多錢被市民撥作旅遊經費。」

本地玩具商TINY微影創辦人吳凱俊表示，旗下各家分店的銷售都有提高，預期整個4月都可以受惠於消費券，但到了「五一黃金周」消費券的效果應已過去。他坦言去年和今年的效果較第一次派發時遜色，可能是市民已習慣了消費券，不會一開始就立即消費，反而留著慢慢用。

【消費券2023】首批消費券今派發　市民冀加大金額及恒常化

本報記者：李智賢

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