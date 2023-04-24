【裝修設計】67.5萬打造工業x北歐風 594呎單位廚廁對調間隔大改動

今期「精明裝修」介紹的個案位於將軍澳唐明苑，單位面積達594平方呎，戶主二人購入單位自住，由於兩人喜好不同，男戶主偏好工業風，而女戶主則偏向北歐風，因此如何結合兩種截然不同的風格，為是次裝修的一大特色。為了將單位打造自己理想的樣子，二人找來O.M.Y.L Interior Design協助設計，整個工程耗資約54萬元，歷時4個月完成。

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為了滿足男、女戶主二人不同的喜好，因此單位採用了工業風結合北歐風的設計，令單位同時具備北歐風的「明亮與輕奢」以及工業風的「粗獷硬朗」，設計師Lily選擇從「分區」入手，單位廚房及廁所以工業風為主，而大廳及房間方面則以北歐風為主。在廚房及廁所方面，裝修採用了大量黑白灰元素，如黑鐵框玻璃間隔，黑色及深灰色的牆身磁磚等。

而大廳以及房間方面，由於走北歐風，因此設計師在大廳訂造了一組藍色、白色和淺卡其色的全高電視櫃，營造輕奢、優雅的歐式風格，此外，設計更為大廳走廊的出入口加裝了暗門，令電視櫃及飯廳的高櫃可以融為一體，整體感覺更為工整及簡潔。

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色彩配搭高貴簡潔

在主人房方面，設計師為房間增建了儲物地台，加上高身衣櫃，可以提供大量收納空間。而的床頭板及床背牆身分別配襯了靛藍色和深藍色，與白色衣櫃互相對比，層次更突出。藉由不同部分的金鋼細節與色彩的配搭，加添高貴的質感。

值得一提的是，單位在整體間隔上亦有較大的改動，原則為三房一廳，為了增加大廳空間，設計師拆除其中一間房間的間隔，令其成為大廳的一部分。此外，設計師將廚房和廁所對調，廚房結合玻璃間隔，與大廳連貫成一個開揚寬敞的空間。

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清拆工程：30,000 全屋水喉工程：35,000 全屋油漆工程：55,000 全屋泥水鋪磚工程：115,000 全屋木器及傢俬工程：310,000 全屋電力工程：75,000 煤氣工程：5,000 雲石工程：20,000 雜項 (設計費/ 清潔/ 保險等)：30,000 工程連設計：675,000

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撰文：鄭日棱