【新股IPO】宏信建設傳已啟動預路演 擬集資2億至2.5億美元

消息指，遠東宏信(03360)分拆旗下宏信建設在港上市，已於周一(24日)啟動預路演，擬集資2億至2.5億美元，規模較2021年傳出的3億至5億美元為少。宏信建設日前已通過上市聆訊，聯席保薦人為華泰國際、花旗、招銀國際及星展。

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根據其初步招股文件顯示，遠東宏信是中國領先設備運營服務提供商之一，弗若斯特沙利文報告指，以2021年收入計，公司是中國最大的設備運營服務提供商。主要從事經營租賃服務、工程技術服務及平台及其他服務，主要品牌包括宏信建發、宏信設備及宏金設備，於去年底已在中國180個城市建立擁有299家服務網點的全國服務網點網絡。





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截至去年底止公司收入達78.78億元人民幣，按年升28.3%，純利則按年跌6.1%至6.67億元人民幣。預期集資所得將主要用於擴大服務網點網絡、優化設備組合、增強一站式解決方案能力及通過數字化升級提升經營效率等。

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記者：張以正