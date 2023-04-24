  • 23°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】宏信建設傳已啟動預路演 擬集資2億至2.5億美元

股樓投資 18:59 2023/04/24

分享：

分享：

消息指，遠東宏信(03360)分拆旗下宏信建設在港上市，已於周一(24日)啟動預路演，擬集資2億至2.5億美元，規模較2021年傳出的3億至5億美元為少。宏信建設日前已通過上市聆訊，聯席保薦人為華泰國際、花旗、招銀國際及星展。

 

【同場加映】溫股知新：內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

根據其初步招股文件顯示，遠東宏信是中國領先設備運營服務提供商之一，弗若斯特沙利文報告指，以2021年收入計，公司是中國最大的設備運營服務提供商。主要從事經營租賃服務、工程技術服務及平台及其他服務，主要品牌包括宏信建發、宏信設備及宏金設備，於去年底已在中國180個城市建立擁有299家服務網點的全國服務網點網絡。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

截至去年底止公司收入達78.78億元人民幣，按年升28.3%，純利則按年跌6.1%至6.67億元人民幣。預期集資所得將主要用於擴大服務網點網絡、優化設備組合、增強一站式解決方案能力及通過數字化升級提升經營效率等。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股 中國

上一篇文章

【消費優惠】ZA x Häagen-Dazs推快閃優惠 4月30日前雪糕買一送一

下一篇文章

【大行報告】瑞銀：為消費者行為改變潛在受惠者 高鑫零售成亞太區精選股之一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款