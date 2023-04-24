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澳洲擬斥近千億 作二戰以來最大型軍事改革

環球政治 18:06 2023/04/24

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澳洲今日（24日）發表長達110頁的《國防戰略檢討》，建議作出自二次世界大戰以來最大型軍事改革，料花費190億澳元（約998億港元）。澳洲計劃發展長程武器，並提升遠程打擊能力。

歐洲2022年國防開支創新高 超冷戰最後一年 【下一頁】

報告指，澳洲最大國防盟友美國不再是印太地區單極領袖，而中國對南海的主權主張威脅到印太地區全球秩序，對澳洲國家利益產生不利影響。

評估認為，澳洲目前面臨的最高戰略風險是該地區或發生重大衝突，建議採取加強自給自足的戰略，同時加強與該地區盟友和主要大國的關係，包括日本和印度。

【俄烏戰爭】俄戰機誤發炮 意外轟近烏邊境城市 【下一頁】

報告又提到目前處於導彈時代，澳洲不再受到地理隔離的保護，建議澳洲武裝部隊將重點，由陸基裝甲轉移至發展遠程打擊能力，並改用澳洲本地製造的彈藥。

報告内建議首要事項為開發核動力潛艇計劃。澳洲也將加快採購俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

另外，報告也建議加強澳洲的北部防禦，並賦予澳洲國防軍在北部基地更大的作戰能力。

不過報告提出的多項建議涉及190億澳元國防開支，需擱置多個項目以資助優先事項，受影響項目包括為軍隊開發新型自型火炮和彈藥補給車。

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責任編輯：鄭錦玲

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