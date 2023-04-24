【大行報告】 長汽季績大跌 少賺近9成 遭多間大行降目標價

長城汽車（02333）首季純利按年大跌89.3%，遜市場預期，更遭大行下調其目標價。股價今早（24日）低開2.6%，早段曾低見8.6元，最多跌6.9%，其後低位見承接，跌轉升，最終報9.35元，升1.2%，成交額5.6億元。

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長汽上周五（21日）收市後公布首季業績，營業總收入290.4億元（人民幣，下同），按年減少13.6%；歸母淨利潤1.7億元，按年減少89.3%；扣除非經常性損益則由盈轉虧，蝕近2.2億元。

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績後被花旗、美銀及摩通下調目標價。花旗研究報告指，長汽受銷量差及激勵措施影響，令上季業績差過預期，預料股價最初會作出負面反應。該行將其2023年至2025年純利預測分別調整至55.5億元、69.5億元以及92.9億元，同時將其目標價由16港元下調31.3%至11港元，維持其「買入」投資評級。

美銀證券則維持長汽「中性」投資評級，預計強大的新車型銷售時間表，將幫助其超越行業。該行指出，長汽由引擎轉至電動車領域，過程中會面對多方挑戰，料短期盈利增長放緩，因此將其2023年至2025年純利預測下調12%，目標價相應由11港元輕微下調至10.8港元。

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記者：郭秀慧