  • 23°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 長汽季績大跌 少賺近9成 遭多間大行降目標價

股樓投資 17:59 2023/04/24

分享：

分享：

長城汽車（02333）首季純利按年大跌89.3%，遜市場預期，更遭大行下調其目標價。股價今早（24日）低開2.6%，早段曾低見8.6元，最多跌6.9%，其後低位見承接，跌轉升，最終報9.35元，升1.2%，成交額5.6億元。

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

長汽上周五（21日）收市後公布首季業績，營業總收入290.4億元（人民幣，下同），按年減少13.6%；歸母淨利潤1.7億元，按年減少89.3%；扣除非經常性損益則由盈轉虧，蝕近2.2億元。

【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

績後被花旗、美銀及摩通下調目標價。花旗研究報告指，長汽受銷量差及激勵措施影響，令上季業績差過預期，預料股價最初會作出負面反應。該行將其2023年至2025年純利預測分別調整至55.5億元、69.5億元以及92.9億元，同時將其目標價由16港元下調31.3%至11港元，維持其「買入」投資評級。

美銀證券則維持長汽「中性」投資評級，預計強大的新車型銷售時間表，將幫助其超越行業。該行指出，長汽由引擎轉至電動車領域，過程中會面對多方挑戰，料短期盈利增長放緩，因此將其2023年至2025年純利預測下調12%，目標價相應由11港元輕微下調至10.8港元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
個股分析 電動車 汽車 港股 花旗銀行 買入 目標價 純利 大行報告 長城汽車（02333）

下一篇文章

【新華保險1336】第一季淨利料至少增110% 新華保險股價最高升近7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款