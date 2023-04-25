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特朗普擅自公開與查理斯私人信 料未獲英王室同意

環球社會熱點 09:05 2023/04/25

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周二將出版書籍《Letters to Trump》，公開和多位名人往來信件。據報特朗普公開信件包括英王查理斯（King Charles III）於1995年寫的信件，內容感謝特朗普向他提供佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）榮譽會員資格。

哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠 【下一頁】

英媒《每日電訊報》（Daily Telegraph）報道，當時仍為王儲的查理斯在信中祝願特朗普的私人俱樂部開業後取得成功，並指自己有興趣參觀。查理斯亦在信中建議，特朗普參觀位於倫敦的建築學院（Institute of Architecture）。但據悉特朗普未取得白金漢宮同意公開與英王的私人信件。

特朗普將在書中公開與多位名人的往來信件，對象包括美國前總統奧巴馬（Barack Obama）和已故戴安娜王妃（Princess Diana）等。其中戴安娜的信件更書於1997年7月3日，即她在巴黎車禍離世前數周，內容為她感謝特朗普在生日時送上鮮花。

喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦 【下一頁】

特朗普上月曾表示，他曾經收到很多名人的來信，就信件來源和寫信人背景的多元化而言，現時亦難以比擬。當中更會包括他2013年和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的往來信件，形容環球小姐選美大賽（Miss Universe Pageant）將在俄羅斯舉行，是激動人心的消息（exciting news）。

特朗普更邀請普京擔任貴賓，指在莫斯科舉行的選美比賽將賽事成立以來，規模最大且最好，更指國際及俄羅斯媒體反應熱烈的程度，已令他感到不知所措。

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責任編輯：李俊儀

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