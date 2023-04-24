港鐵「綠楊坊」四十周年 推動荃灣社區發展

港鐵公司在過去四十多年來，憑藉「鐵路加物業」綜合發展模式，為香港建設多個以人為本的多元化社區。多個物業項目與港鐵站無縫連接，並配合區內的商場、綠化空間、休憩用地及社福設施等配套，為居民建設集合不同用途於一身地的宜居社區。

1982年通車的荃灣綫線，與於1983年入伙及啟用的綠楊新邨與綠楊坊（前稱綠楊新邨商場），為港鐵最早發展的社區之一。綠楊坊一直為區內居民提供「衣、食、住、行」全面的生活配套，同時促進荃灣的整體社區發展，不單方便附近的居民，亦方便途經轉車或上下班的人士市民，在商場搜羅日常生活所需，做到真正的一站式購物中心。

綠楊坊扣連車站、住宅、購物及消閒等元素，打造成顧客區內市民在家庭、工作地點以外的「第三生活空間」，2007年11月完成翻新工程，商鋪組合更趨多元化。2022年，更引入TASTE x FRESH新鮮生活，為香港第二間聯乘概念超市，特設多個主題專區，包括新鮮食品、熟食及特色乾貨專區，齊集來自世界各地的生活百貨及新鮮食材，讓荃灣區市民有更多購物選擇。

綠楊坊今年迎來40周年，將於2樓設置全新活動專區ESG Zone，不定期舉辦各項ESG相關活動，鼓勵大眾參與，為香港的可持續發展出一分力，推動綠色生活共融。綠楊坊亦將與「香港家庭福利會」合作，推出不同ESG有關活動，與社區建立更緊密的聯繋。其中4月29日至5月1日，將舉辦「荃家工藝坊」，透過與市民互動，將愛與關懷帶入社區。

（特約）