26歲哈佛畢業生當選蘆屋市長 成日本最年輕市長

日本周日（23日）舉行的兵庫縣蘆屋市長選舉中，年僅26歲的美國哈佛大學畢業生高島崚輔成功力壓現任市長當選，成為日本史上最年輕的市長。

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報稱無黨籍的高島崚輔以19,779票，即超過46%選票，擊敗尋求連任的53歲現任市長伊藤舞及另外兩位對手，以政治素人身份成為蘆屋市第23任市長。

當選後高島崚輔表示，希望外界不以年齡評鑑自己，而是用他的成就。高島崚輔保證，會用更多年輕力量積極參與公務，希望把蘆屋打造成全球最理想居住城市。

高島崚輔競選時承諾，為年輕家庭提供更多支援﹑18歲以下人士的免費醫療服務及改善當地英語教育水平計劃等。

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高島崚輔今次當選後，打破1994年志志田幸太郎（Shishida Kotaro）以27歲當選東京武藏村山市的日本年輕市長紀錄。

出身神戶市的高島崚輔就讀當地名校灘中高校，更在2015年考上東京大學，但他在入學4個月後，同年退學。高島崚輔其後在哈佛大學攻讀環境工程，並在2019年於蘆屋市實習。2022年畢業後，高島崚輔移居蘆屋市並參選公職。

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責任編輯：吳漢培