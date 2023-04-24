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【局長出訪】許正宇：下月出訪韓國參與亞開行年會　受夏寶龍演講鼓舞

股市 17:40 2023/04/24

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【局長出訪】許正宇：下月出訪韓國參與亞開行年會　受夏寶龍演講鼓舞

剛完成英國、比利時外訪行程，財經事務及庫務局局長許正宇於網誌總結行程，包括與歐盟稅務與海關同盟總司司長、英國金融和工商專業人士會面，介紹香港在綠色金融、稅務合作、家族辦公室和虛擬資產政策，但未有提及出訪英國遇上示威的插曲。許正宇續指，下月將出訪韓國仁川，參與亞洲開發銀行年會，繼續推廣香港金融優勢。

許正宇指，香港已全面步上復常，該局會以「請進來、走出去」方針，推動香港金融業發展。在到訪比利時期間，他曾與歐盟委員會稅務與海關同盟總司司長Benjamin Angel會面，重申香港致力秉持國際稅務規定，反對跨境避稅，並與歐盟緊密合作，如今年1月起在香港生效的外地收入豁免徵稅機制，符合歐盟股息、利息和知識產權收入方面的要求。

在英國期間，許正宇表示，曾接觸很多當地金融和工商專業人士，其中不少都在香港有過工作和生活體驗，形容他們都對香港的社會經濟發展和前景深具信心，更特別認同香港作為中國最國際化城市的獨特優勢，期望結合大灣區的機遇，繼續鞏固及提升國際金融和商業中心的地位。

許正宇又特別提到，港澳辦主任夏寶龍來港在主題演講中強調，香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，他「深受鼓舞並將繼續外訪，在更大範圍說好香港的金融故事」。

相關文章：

【局長出訪】許正宇出訪比利時英國　會否反駁國安法批評？「說好香港故事」

【局長訪問】銀行滿足監管照急爆煲？　許正宇：難做事後孔明、對香港金融穩健有信心

記者：伍鍵文

銀行 經濟 一國兩制 許正宇 財經事務及庫務局
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