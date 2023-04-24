【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）

滙豐研究發表最新研究報告指，今年港股開局較為疲軟，但憧憬互換通及市場改革政策出台將繼續支持市場發展，對經濟有刺激作用，因此看好本港上市公司盈利增長。該行予今年恒指目標22490點，國指目標8170點，富時香港指數目標則為970點。

該行提出4大投資主題，一是利率見頂，利好中國離岸市場，當中存在大量對環球債息敏感的公司，利好行業包括非必需消費品、醫療、科技、房地產；二是未被留意的高增長落後者，即盈利有提升但股價未如理想的股份；三是人工智能（AI）發展，利好雲服務企業；四是國企改革，預料國企能促進經濟復甦，並繼續其長期使命及推動中國現代化。

該行根據上述4大主題，從中推薦10隻股份，均給予「買入」投資評級﹕

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記者：郭秀慧