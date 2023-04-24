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【房地產投資】LynxCap發房地產債券吸納資金　力拓亞洲市場

股市 17:18 2023/04/24

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LynxCap董事總經理Oleg Gerdt（右），旁為亞洲行政總裁Alexander May。

以併購東南歐不良資產為主的LynxCap，積極拓展亞洲市場，並於香港設立辦公室。LynxCap管理層接受本報專訪時表示，亞洲有大量想分散投資的資金，加上中港投資者對房地產相當熟悉，相信他們願意買入集團發行的房地產債券，在不明朗市況中賺取穩定回報。

疫後成收購不良資產良機

LynxCap董事總經理Oleg Gerdt指，現時LynxCap有兩大業務範疇，集團會從歐洲銀行手中收購不良資產，部分不良資產會通過競拍方式取得，部分則是通過與銀行私下商討而獲得，而疫後市場上充斥更多不良資產的收購機會，集團會透過收購不同類型的房地產不良資產，建構多元化的資產組合，而除了併購及出售不良資產業務，集團亦擁有房地產基金，涵蓋買地、聘請建築興建商廈等業務。

在港設辦公室 擬增聘人手

LynxCap亞洲行政總裁Alexander May透露，集團主要瞄準價值約700萬至2,000萬歐元的不良資產，平均收購價較資產估值折讓約62%。現時LynxCap不良資產的投資組合中，住宅佔65%，其餘為商廈，而西班牙為此刻最具投資價值的國家，相關資產佔投資組合約40%，若連同月底完成的併購項目，有關佔比將提升至逾77%。

Alexander May指，集團一般透過發行房地產債券，以為不良資產併購業務募資資金，投資者可透過買入債券，投資一系列的房地產項目，而每投資1歐元，回報可高達1.5歐元，以風險回報來說相當吸引。「據他了解，不少亞洲投資者都想分散投資，而且香港投資者普遍都相當專業，因此希望向他們介紹東南歐房地產市場。」

目前LynxCap於本港寫字樓有6名員工，未來計劃增聘人手，主要為市場推廣及投資者關係部門。

【專訪全文可見此】

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