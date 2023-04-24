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【俄烏戰爭】俄徵「真男人」入伍 收入為俄平均月薪四倍起跳

環球政治 17:04 2023/04/24

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俄羅斯國防部近期發布一則新廣告，呼籲民眾做個「真男人」參軍。廣告指民眾入伍後的收入，保證為俄羅斯人平均月薪的四倍起跳。

歐洲2022年國防開支創新高 超冷戰最後一年 【下一頁】

廣告顯示分別各有一名超市保安、健身教練和的士司機，他們在廣告中放棄普通工作，在從軍後找到更大滿足感。

片中承諾會為入伍者提供最少20.4萬俄羅斯盧布（約2萬港元）月薪，相當於俄羅斯人平均月薪的4倍。

獨立網站Novaya Gazeta的研究顯示，俄羅斯最受歡迎的社交平台VKontakte上的軍隊廣告數量急增7倍。

【俄烏戰爭】俄戰機誤發炮 意外轟近烏邊境城市 【下一頁】

根據美國早前外洩的文件，美國國防部估計俄軍傷亡數字介乎18.9萬人至22.3萬人左右，其中有3.5萬至4.3萬人陣亡。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）去年9月宣布局部動員，但今次克里姆林宮試圖避免公開大規模徵兵，普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指克里姆林宮沒有談論新一波動員潮。

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責任編輯：鄭錦玲

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