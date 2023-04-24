▲ 【虛擬保險】OneDegree：去年全線保險產品錄承保盈利 年內研究進軍醫療保險

開業三周年的虛擬保險OneDegree指，去年全年總保費突破1億元，按年增長1.5倍，增長冠絕虛擬保險同業，全年總投保額亦按年上升172%。OneDegree又稱，2022年全線保險產品已錄得承保盈利，其中寵物保險「毛價保」的承保盈利按年增加180%，保費按年增長139%。

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示，未來將透過自動化及節省經紀成本，為客戶提供「成本更低、保障更足」的保險產品。

OneDegree 火險於2022年的投保額已逾百億元，按年增長178%；保費收入同樣按年增長178%，承保盈利按年大增3.5倍關OneDegree認為，虛擬保險日漸受市場接受的情況下，有更多港人將樂意購買收費更低廉及保障更全面的醫療保險，今年將積極研究進軍醫療保險。

早前香港證監會就虛擬資產交易平台新發牌制度展開諮詢，OneDegree稱，旗下數字資產保險OneInfinity將一步加深與市場參與者的關係以發展業務，亦會尋求在其他亞洲市場旳機會，包括新加坡及台灣等地。

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編輯：李哲毅