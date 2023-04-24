【消費優惠】ZA x Häagen-Dazs推快閃優惠 4月30日前雪糕買一送一

ZA Bank宣佈推出最新ZA Card限時優惠，用戶在4月30日（星期日）或之前憑ZA Card（實體卡、Apple Pay 或 Google Pay 均可）於Häagen-Dazs™全線香港專門店購買甜筒或杯裝雙球雪糕，即享買一送一優惠，並可自選雪糕口味。

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此外，由即日至2023年6月30日，憑ZA Card於特定商戶，如當文歷餅店、Golden Diamond Truffle、Grotto等，購買咖啡、茶飲或甜點，亦同樣可享買一送一優惠。優惠由商戶提供，使用條件（包括但不限於商品種類、價錢、優惠享用時間、用餐方式等）由各商戶決定，詳情可向有關商戶查詢。名額有限，先到先得。

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撰文：鄭日棱