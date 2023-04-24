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【消費優惠】ZA x Häagen-Dazs推快閃優惠 4月30日前雪糕買一送一

理財智慧 19:08 2023/04/24

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ZA Bank宣佈推出最新ZA Card限時優惠，用戶在4月30日（星期日）或之前憑ZA Card（實體卡、Apple Pay 或 Google Pay 均可）於Häagen-Dazs™全線香港專門店購買甜筒或杯裝雙球雪糕，即享買一送一優惠，並可自選雪糕口味。

【著數優惠】機管局派2.7萬張機票 「飛遇世界鉅賞」今起接受網上報名 10秒填完登記表格【下一頁

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

此外，由即日至2023年6月30日，憑ZA Card於特定商戶，如當文歷餅店、Golden Diamond Truffle、Grotto等，購買咖啡、茶飲或甜點，亦同樣可享買一送一優惠。優惠由商戶提供，使用條件（包括但不限於商品種類、價錢、優惠享用時間、用餐方式等）由各商戶決定，詳情可向有關商戶查詢。名額有限，先到先得。

【政府工】香港電台請兼職初級記者 日薪487元 時薪係幾多?【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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