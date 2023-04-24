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假期氣氛消散　投資者重新入市　帝庭軒兩房522.6萬成交

股樓投資 17:07 2023/04/24

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中原地產麥家寶表示，隨著假期氣氛消散，近日二手交投氣氛好轉。粉嶺上水區本月至今暫錄約41宗二手成交，粉嶺帝庭軒本月錄約2宗買賣成交，最新錄1座中層E室，實用面積419平方呎，2房間隔，單邊向南，放盤時開價約550萬元，議價後以522.6萬元易手，實用面積平均呎價12,473元，累減27.4萬元。

中原麥家寶指，新買家為長線投資者，見單位價錢合理，即購入單位長線收租之用。據了解，原業主則於2010年12月以228萬元購入上址，持貨13年轉售，帳面獲利約294.6萬元離場，單位升值約1.3倍。

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撰文 : 蔡子俊

帝庭軒 粉嶺 私人屋苑 中原地產 二手市場

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