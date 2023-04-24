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【香港經濟】香港失業率跌至3.1%　重返疫情前水平、勞動人口仍相差20萬

宏觀解讀 16:46 2023/04/24

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【香港經濟】香港失業率跌至3.1%　重返疫情前水平、勞動人口仍相差20萬

港府公布，香港2023年1月至3月經季節性調整失業率再跌0.2百分點至3.1%，就業不足率跌0.1百分點至1.2%。相比疫情前夕，即2019年10月至12月，香港失業率為3.3%，最新失業率已恢復至疫情前水平。

不過，香港勞動人口依然未有明顯起色，最新季度香港勞動人口為376.92萬人，按月增3200人。與去年低位374.52萬人相比，回升2.4萬人，但較2019年底397.18萬人，仍少逾20萬人，主要反映勞動人口參與率由當時的60.2%跌至現時的57.9%。

就業人數方面，香港最新就業人口為365.41萬人，按月增3900人，而2019年末為384.77萬人。

勞福局：旅遊活動和消費券有利勞工市場

勞福局局長孫玉菡表示，勞工市場繼續改善，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率跌0.1個百分點至4.2%，其他行業的失業率變動不一。一些行業的失業率下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和批發業務，其餘的行業的失業率則維持不變或輕微上升。

展望未來，孫玉菡稱，隨着本地經濟活動及訪港旅遊業繼續恢復，勞工市場應會進一步改善，本月開始發放的新一輪消費券亦將有幫助。

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