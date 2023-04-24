【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業

中興通訊（00763）首季純利按年升19.2%，獲多間大行上調目標價，大摩更指未來60天股價將跑贏同業。股價今早（24日）高開2.7%，早段高見27.45元，最多升6.4%，其後走勢反覆，收報26元，升0.8%，成交額4.5億元。

大行予中興通訊投資評級及目標價﹕

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中興公布第一季業績，按中國會計準則，實現營業收入291.4億元（人民幣，下同），按年增加4.3%；歸屬股東淨利潤26.4億元，按年增長19.2%；扣除非經常性損益純利升近26%至24.5億元。每股收益56分。

大摩唱好中興股價，料未來60天跑贏同業，發生機率約60%至70%，予其目標價30港元。該行指，中興2023年市盈率僅12倍，低於14倍的歷史平均水平，加上在ChatGPT主題下的股價反彈幅度較小，而且與A股同業相比之下，中興的風險回報更好，因此維持予其「增持」投資評級。

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記者：郭秀慧