▲ 【生科股】百奧賽圖料今年收入增長35至40%、冀年內「摘B」 目標2025年實現收支平衡

於去年9月在港交所上市的生物技術公司百奧賽圖 （02315） ，副總經理兼董事會秘書王永亮表示，公司今年收入增幅有望達到35至40%，虧損將由去年6億元（人民幣，下同）大幅收窄，目標2025年實現收支平衡。

計劃6月向上交所遞交科創板上市申請

王永亮指，公司目前已符合港交所「摘B」的條件，料今年内將向港交所正式申請，同時公司計劃於今年6月向上交所遞交科創板上市申請，倘審批進展順利，將於明年2至3月在滬上市。

談及研發開支，他指，今年爭取將研發開支由去年的7億元，縮減至4.5億元，隨後的年度研發開支料保持在4億元左右，但公司將加大投入資源擴大在美國波士頓的分公司的研發設施和團隊規模，料新選址的面積較原有研發設施增3至4倍。

此外，百奧賽圖創始人、董事長沈月雷表示，公司從2018年開始增加海外市場佔有率，冀今年海外市場收入佔比可達6成，最終佔比將提升至約7成至8成。

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記者：伍鍵文

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