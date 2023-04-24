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【TSLA】中金：Tesla未來在內地仍有減價空間　料透過成本控制抵銷減價帶來的負面影響

股市 16:22 2023/04/24

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【TSLA】中金：Tesla未來在內地仍有減價空間　料透過成本控制抵銷減價帶來的負面影響

Tesla（美：TSLA）首季業績未如理想，中金指，Tesla首季銷售單價跌幅較預期溫和，但相信1月份減價的影響未完全反映於季內業績，基於內地電動車市場競爭激烈，以Tesla目前盈利能力來看，估計Tesla未來在內地仍有減價空間。

中金表示，Tesla計劃透過成本控制，來抵銷減價帶來的負面影響，預期Tesla毛利率會維持於20%以上，而隨新廠房產能逐步提高，Tesla將會透過將工廠營運最大化及本土化效應，進一步削減成本。

Tesla現值相當於2023年預測市盈率約49.1倍

該行稱，Tesla計劃將提高4680電池的產能，並致力在設計及生產工序上降低成本，同時Tesla有意於第二季交付較平衡的車款組合，並於季末減低交付電動車的比較，料可有助減低每輛電動車的成本。

中金指，Tesla現值相當於2023年預測市盈率約49.1倍，2024年預測市盈率約19.6倍，基於Tesla將會透過降低成本來抵銷減價的影響，因此將2023年盈利預測調低10.3%至105億美元，維持Tesla目標價210美元，評級「跑贏大市」。

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編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 大行報告 電動車 目標價 市盈率 Tesla 銷售
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