日本未來一年通脹必須接近2% 行長才考慮調整收益率曲線控制（YCC）

日本央行行長植田和男周一（24日）表示，央行的通脹預測在未來一年必須 「相當強勁，接近2%」，才能考慮調整收益率曲線控制（YCC）。

植田指，目前趨勢通脹率低於2%，所以必須維持貨幣寬鬆政策。但當趨勢通脹率預計將達到2%時，日本央行必須使貨幣政策正常化。

植田的評論是在為期兩天的日本央行政策會議之前發表的，該會議將於周四（27日）開始，董事會將提出新的季度增長和通脹預測。

消息人士告訴路透社，日本央行可能會在植田主持的第一次利率審查中維持其超寬鬆的貨幣政策，植田於4月就任該職位。

消息人士說，雖然企業將不斷上升的進口成本轉嫁給消費者的程度超過預期，但日本的通脹率可能很快達到頂峰，並在截至2024年3月的本財年下半年放緩至低於日本央行的2%目標。

「日本央行對未來半年、一年和一年半的趨勢通脹率的預測必須相當有力，並接近2%。我們還需要判斷預測實現的可能性很高。」植田在被一位反對派立法者要求澄清調整收益率曲線控制的條件時說。

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在收益率曲線控制下，日本央行將短期利率控制在-0.1%，10年期債券收益率控制在0左右，隱性上限為0.5%。

植田拒絕具體說明日本央行可能如何逐步取消YCC，他說這將取決於當時的經濟、通貨膨脹的速度和許多其他因素。

就日本央行的退出策略，植田表示「目前，我不能說如何做到這一點。」。但他認為，當合適的時機到來時，將考慮提前披露日本央行的超寬鬆政策退出策略的想法，「日本央行已經就貨幣政策正常化可能對其財政產生的影響進行了許多估計。」

植田說，如何卸下日本央行持有的大量交易所交易基金（ETF），這些基金是日本央行為刺激通脹而大量購買資產積累起來的，這將是日本央行在考慮結束超寬鬆貨幣政策時將討論的關鍵挑戰之一。

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責任編輯：張瑋婷