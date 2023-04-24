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【就業情況】本港最新失業率跌至3.1%　私營機構空缺按年升7成

理財智慧 16:56 2023/04/24

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政府統計處今日（24日）發表最新失業率，由3.3%下跌至3.1%，失業人數則下跌至115,100人，減少約600人。就業不足率亦由1.3%下跌至1.2%，由47,900人下跌至46,700人，減少約1,200人。
 
與2022年12月至2023年2月比較，在2023年1月至3月期間各行業的失業率變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，以及批發業有相對明顯的下跌。就業不足率方面，下跌主要見於批發業。

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總就業人數上升至3,654,100人，增加約3,900人。同期的總勞動人口亦由3,766,000人上升至3,769,200人，增加約3,200人。
 
勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「隨着本地經濟活動及訪港旅遊業繼續恢復，勞工市場應會進一步改善。本月開始發放的新一輪消費券亦將有幫助。」
 
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去  月薪最高達5.4萬元【見下頁

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按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2023年1月至3月較上一個三個月期間下跌0.1個百分點至4.2%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.1個百分點至3.8%，餐飲服務活動業的失業率在過去大約一年持續下跌後微升0.1個百分點至4.9%。

其他行業的失業率變動不一。一些行業的失業率下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和批發業。其餘的行業的失業率則維持不變或輕微上升。
 
此外，勞工處在今年1月至3月平均每月錄得102,065個來自私營機構的空缺，按年上升70.8%，較2022年12月至2023年2月的平均數字上升10.2%。

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撰文 : 陳楚琨

孫玉菡 經濟 就業 失業 就業人數 政府統計處 香港 行業 勞工處 失業率

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