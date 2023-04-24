  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊否認暫停研發對標《原神》的遊戲項目　強調項目正常推進

股市 16:16 2023/04/24

分享：

分享：

【騰訊700】騰訊否認暫停研發對標《原神》的遊戲項目　強調項目正常推進中

網傳騰訊 （00700） 旗下天美工作室已於近期暫停研發一款對標《原神》的遊戲項目（內部代號：NXS），整個團隊目前已轉向另一個二次元遊戲項目，原項目負責人賀甲亦已轉職位。不過，騰訊回應指為不實信息，表明該項目還在正常推進中。

此前有內媒報道，多位內部員工表示，NXS的初衷是一款3A級別的二次元開放世界遊戲，甚受騰訊內部重視，屬於「登月計劃」之一。一名接近該項目的人士稱，騰訊一直視NXS為旗艦遊戲，天美承諾給賀甲上億美元的預算投入。登月計劃是騰訊內部對研發中的旗艦級遊戲項目的稱呼。

消息人士指，採用新的UE5引擎（第五代最新遊戲引擎，主要用於創建遊戲內容和3D圖形）開發難度太大，進度不及預期，是項目暫停的主要原因。另一名知情人士又指，降本增效依然是騰訊今年的主旋律，進度不確定的項目會先暫停。

另外，負責NXS項目的賀甲曾是米哈遊早期員工，加入騰訊前擔任米哈遊的技術總監，是《崩壞3》的主創之一。

相關文章：

【遊戲版號】騰訊低開1%　內地4月批出86款國產遊戲版號　騰訊網易無上榜

【網易9999】網易據報起訴暴雪　要求退還3億人幣欠款

【大行報告】滙豐研究予恒指今年目標22490點　看好四大投資主題、薦10隻股份（附表）

編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 港股 騰訊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【TSLA】中金：Tesla未來在內地仍有減價空間　料透過成本控制抵銷減價帶來的負面影響

下一篇文章

【美股焦點】「迷因股」家居零售商3B家居破產、門市將清倉　盤前再插3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國4月Markit製造業PMI初值50.4　高於市場預期　升穿榮枯綫
【美國經濟數據】美國4月Markit製造業PMI初值50.4　高於市場預期　升穿榮枯綫
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款