【騰訊700】騰訊否認暫停研發對標《原神》的遊戲項目　強調項目正常推進

▲ 【騰訊700】騰訊否認暫停研發對標《原神》的遊戲項目 強調項目正常推進中

網傳騰訊 （00700） 旗下天美工作室已於近期暫停研發一款對標《原神》的遊戲項目（內部代號：NXS），整個團隊目前已轉向另一個二次元遊戲項目，原項目負責人賀甲亦已轉職位。不過，騰訊回應指為不實信息，表明該項目還在正常推進中。

此前有內媒報道， 多位內部員工表示，NXS的初衷是一款3A級別的二次元開放世界遊戲，甚受騰訊內部重視，屬於「登月計劃」之一。一名接近該項目的人士稱，騰訊一直視NXS為旗艦遊戲，天美承諾給賀甲上億美元的預算投入。登月計劃是騰訊內部對研發中的旗艦級遊戲項目的稱呼。

消息人士指，採用新的UE5引擎（第五代最新遊戲引擎，主要用於創建遊戲內容和3D圖形）開發難度太大，進度不及預期，是項目暫停的主要原因。另一名知情人士又指，降本增效依然是騰訊今年的主旋律，進度不確定的項目會先暫停。

另外，負責NXS項目的賀甲曾是米哈遊早期員工，加入騰訊前擔任米哈遊的技術總監，是《崩壞3》的主創之一。

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編輯：姚卓然