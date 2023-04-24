【香港經濟】花旗料本港GDP今年升4.5% 星展最牛料勁彈6.5%

▲ 下周二港府公布首季GDP預估。

下周長假後踏入5月，首周投資界除了緊盯下周四（5月4日）聯儲局議息的重頭戲外，翌日（5日）輪到滙豐 （00005） 股東會，股民聚焦分拆亞洲業務的表决結果；而下周二（2日）港府公布首季本地生產總值（GDP）預估數字，5月12日正式公布修訂數據。市場預測呈大分歧，由料僅升1.3%到逾6%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今天（4月24日）回應本報查詢指，第一季香港GDP按年增長預測升1.3%、次季升3.3%、第3季升6.7% 及第4季升6.5%。另外，他預期今年全年升4.5%，明年全年升3.7%。

綜合業界的預測，上商料本港首季GDP只升1.5%、港大香港經濟及商業策略研究所料升1.8%；一眾專家中，以星展香港經濟師謝家曦最進取，料首季GDP或升逾6%。

各機構對港全年GDP預測：

上商料港經濟第3季開始發力

上商研究部主管林俊泓估計，第3季本港經濟才發力，由首季升1.5%、次季1.6%、第3季加快至5%、末季更勁彈6.1%。至於今年全年預測料錄得3.6%增幅，明年料放緩至只升2.4%、2025年則料升2.8%。。

信銀國際首席經濟師卓亮認為，環球經濟下滑，國際貿易收縮，對香港的轉口貿易造成巨大衝擊。但受惠本地經濟活動全面正常化，預計零售市道繼續改善，私人消費反彈料全年GDP升幅可望接近4%。

去年本港GDP負增長3.5%，財政司司長陳茂波於2月23日發表預算案時曾預測，今年香港經濟料會明顯反彈，全年實質增長介乎3.5%至5.5%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪