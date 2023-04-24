【高鐵班次】臨近五一黃金周　高鐵日增22班來往西九站及福田站列車

因應五一勞動節假期將近，料有較多乘客乘搭高鐵跨境出行。港鐵表示，高鐵將於4月27日至5月4日期間，每日增加11對 (22班) 來往香港西九龍站及福田站的列車班次，進一步便利旅遊及商務出行。

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乘客可透過中國鐵路12306網站、手機應用程式、指定旅行社，以及車站的票務櫃位及售票機購買車票。有關新增列車班次詳情，可瀏覽下圖：

港鐵又稱，本周末是勞動節出行高峰期，香港西九龍站將加強車站指示及廣播，透過不同渠道的發放資訊，並加強人手協助乘客，令乘客購票及乘車更暢順。

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港鐵呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，並於出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報，及儲存截圖紀錄。

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