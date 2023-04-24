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【網易9999】網易據報起訴暴雪　要求退還3億人幣欠款

股市 16:06 2023/04/24

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【網易9999】網易據報起訴暴雪　要求退還3億人幣欠款

網易 （09999） 與動視暴雪（美：ATVI）關係緊張，今年1月23日終止多款遊戲的中國代理合作關係，據報網易旗下網之易就暴雪娛樂違反系列許可協議在上海提起訴訟，要求退還3億元（人民幣，下同）欠款。

內媒指，有關款項包括網之易已全額支付的《魔獸世界》等停服遊戲相關退款、未售遊戲商品庫存的預付款項、數款未開發遊戲的預付保證金等；該案還涉及《魔獸世界》等國服代理遊戲相關協議中，包含多個偏向暴雪單方權益的不平等條款，相關條款的合法性、可執行性存在巨大爭議。

網之易已先行支付逾112萬玩家退款申請

報道繼提到，網之易起訴暴雪的首要原因，是因為暴雪拒絕承擔國服玩家退款義務，拒絕向網之易支付國服退款相關的預付提成費用，涉及金額達近億元。自1月24日《魔獸世界》《爐石傳說》《守望先鋒》等暴雪遊戲國服停服後，為最大限度保障國服玩家權益，網之易已先行全額支付逾112萬玩家相關退款申請。

此外，網易與暴雪還因侵權糾紛案件正對簿公堂，據天眼查顯示，4月26日，上海網之易網絡科技發展有限公司、楊俊與美國暴雪娛樂股份有限公司、上海第九城市信息技術有限公司相關侵權責任糾紛案件將二審，上訴人為上海網之易網絡科技發展有限公司、楊俊，案件將在安徽省合肥市中級人民法院開庭。

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編輯：李哲毅

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