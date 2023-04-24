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Tesla將上海產Model Y送到加拿大賣 本季度目標生產近9000輛

環球政經 15:01 2023/04/24

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據一位直接了解該計劃的人士和《路透社》看到的一份生產備忘錄稱，Tesla(TSLA)已開始在上海生產今年將在加拿大銷售的Model Y，是首次從中國向北美運送汽車。

此舉將使Tesla全球最大、最具成本效益的工廠與北美這一最大市場相連。 Model Y是這家電動汽車製造商在全球最暢銷的車型。

上周末，Tesla在其網站上發布消息稱，它將在加拿大提供新的、更便宜的Model Y版本，這是一款後輪驅動的SUV風格的跨界車，價格比市場上的長軸版汽車低10,000加元（約58000港元）。

Tesla的網站顯示，加拿大的客戶可以在5月至7月之間接收新版Model Y車。

加拿大政府的網站周五（21日）更新，顯示新版Model Y和更昂貴的長程版都有資格獲得5000加元的購買或四年期租賃獎勵。


 

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知情人士說，Tesla上海公司本月早些時候開始生產前往加拿大的Model Y版本。《路透社》查閱的生產備忘錄顯示，車輛已被設計和測試為出口到北美，本季度的目標是生產近9000輛。

加拿大交通局的電動汽車激勵計劃規定，SUV的基本型號必須低於6萬加元，才有資格獲得最高5000加元的補貼。更高成本的車型也有資格獲得最高7萬加元的價格。
 

加拿大交通部在其網站上說，從周五（21日）開始，加拿大引進的較便宜的Model Y有資格與Tesla的69,900加元的遠程Model Y一起獲得獎勵。
 

Tesla的網站顯示，加拿大特有的新版Model Y在充電後的環保局評級範圍相當於245英里（394公里）。美國版的入門級Model Y有全輪驅動，其EPA評級範圍為279英里。

加拿大的新Model Y也比Model E更便宜。

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記者：張瑋婷

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