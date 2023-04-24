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【大行報告】瑞銀：為消費者行為改變潛在受惠者 高鑫零售成亞太區精選股之一

股樓投資 18:55 2023/04/24

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瑞銀表示，高鑫零售（06808）是消費者行為改變的潛在受惠者，並上調其2024至2026財年各年每股盈測介乎23%至47%，反映線下客流增長帶來拐點，加上產品組合改善及經營槓桿，帶來盈利能力復甦。該行將其評級由「中性」升至「買入」，目標價由2元大幅上調至5元，並列入該行亞太區精選股名單。高鑫零售周一（24日）收報3.28元，升幅6.5%。

 

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
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該行預料，公司2023年同店銷售增長轉勢，2024財年起將轉正，扭轉自2020年下半年起的跌勢。該行對重新開放趨勢的分析，以至會員店及私人標籤（PL）帶來的新機遇，為該行對其客流增長轉勢帶來信心。

 

即使公司股價自去年11月起大幅反彈，但其現股價比起2019年均值或2020年10月獲阿里（09988）收購時，仍各大幅低出58%及63%，現估值相當於預測2024及2025財年市銷率分別0.3倍及0.3倍，仍低於本地食品零售同業分別0.7倍及0.6倍。

 

【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%【見下頁

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該行亦料公司零售毛利率將逐漸改善，配合線下經營槓桿及數碼基建以節省勞工成本，將支持管理層提高2026財年淨利潤率至介乎1.5%至2%的目標。

 

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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記者：鄭昊彤

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亞太 瑞銀 港股 買入 高鑫零售（06808） 大行報告

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