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【券商點睇】浮法玻璃行業景氣築底 中國玻璃新業務前景值期待

股樓投資 18:32 2023/04/24

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天風證券表示，中國玻璃（03300）擁有更好的浮法產能擴張彈性及降本空間，且TCO玻璃等新業務前景值得期待，維持其「買入」評級，目標價下調至1.65元。在浮法玻璃行業景氣築底及均價下調假設下，小幅下調2023及2024年收入預測至52及61億元人民幣（下同）；同時下調歸母淨利預測至2.7及4.2億元；新增25年收入及歸母淨利預測為69億及5.8億元。

 

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

隨著公司逐步推進窯爐更新升級，加上充分利用大股東資源及平台優勢等發揮採購優勢，該行認為公司生產成本或有持續優化空間。公司今年1月在東台基地利用成套自主產權升級改造的一條600t/dTCO鍍膜玻璃生產線完成建設並投產，同時公司宿遷基地也於同月點火投產一條1000t/d光伏玻璃生產線及配套深加工線。在前期浮法玻璃業務的基礎上，該行指公司新業務正不斷突破，關注後續產線運行效果及效益情況。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行亦提到，2022財年公司位於哈薩克斯坦一條產能500t/d浮法玻璃產線於去年10月成功引板，成為哈薩克斯坦國內首條浮法玻璃生產線，為公司海外另一順利落地的生產線；尼日利亞公司綜合毛利保持強勁，綜合毛利超50%。海外成為公司拓展浮法玻璃增量市場的重要抓手，「走出去」戰略成績持續顯現。國內關注大股東旗下浮法玻璃資產整合節奏。浮法玻璃產能資源屬性化的背景下，公司浮法玻璃產能擁有較好增長前景。

 

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
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記者：鄭昊彤

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買入 目標價 港股 中國玻璃（03300）

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