【券商點睇】浮法玻璃行業景氣築底 中國玻璃新業務前景值期待

天風證券表示，中國玻璃（03300）擁有更好的浮法產能擴張彈性及降本空間，且TCO玻璃等新業務前景值得期待，維持其「買入」評級，目標價下調至1.65元。在浮法玻璃行業景氣築底及均價下調假設下，小幅下調2023及2024年收入預測至52及61億元人民幣（下同）；同時下調歸母淨利預測至2.7及4.2億元；新增25年收入及歸母淨利預測為69億及5.8億元。

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隨著公司逐步推進窯爐更新升級，加上充分利用大股東資源及平台優勢等發揮採購優勢，該行認為公司生產成本或有持續優化空間。公司今年1月在東台基地利用成套自主產權升級改造的一條600t/dTCO鍍膜玻璃生產線完成建設並投產，同時公司宿遷基地也於同月點火投產一條1000t/d光伏玻璃生產線及配套深加工線。 在前期浮法玻璃業務的基礎上，該行指公司新業務正不斷突破，關注後續產線運行效果及效益情況。

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該行亦提到，2022財年公司位於哈薩克斯坦一條產能500t/d浮法玻璃產線於去年10月成功引板，成為哈薩克斯坦國內首條浮法玻璃生產線，為公司海外另一順利落地的生產線；尼日利亞公司綜合毛利保持強勁，綜合毛利超50%。海外成為公司拓展浮法玻璃增量市場的重要抓手，「走出去」戰略成績持續顯現。國內關注大股東旗下浮法玻璃資產整合節奏。 浮法玻璃產能資源屬性化的背景下，公司浮法玻璃產能擁有較好增長前景。

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記者：鄭昊彤