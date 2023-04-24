【新華保險1336】第一季淨利料至少增110% 新華保險股價最高升近7%

新華保險（01336）日前發盈喜，預計公司第一季淨利潤至少增長1.1倍，盈喜帶動公司周一（24日）股價高開，早市最高見21.35元升近7%，其後遇壓，後續回升至收市報20.75元，升幅3.8%。



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按公司業績，新華保險第一季度實現歸屬股東淨利潤，料將較上年同期的32.2億人民幣增長110%至120%，主要因公司今年起執行新保險合同準則和新金融工具準則，以及資本市場變動影響，令公司期內比起去年同期的總投資收益增加。

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另外部分內險股亦隨新華保險造好，中國太保（02601）同日收報23.9元，升幅2.1%；人保（01339）收報2.88元升1.4%；中國太平（00966）收報8.81元，升幅0.8%。

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記者：鄭昊彤