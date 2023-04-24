【MR眼鏡】傳蘋果MR眼鏡採磁吸充電　續航力僅2小時

▲ Mark Gurman曾報道，即將推出的蘋果（Apple）MR眼鏡為減低重量及減輕過熱問題，將會採用外部電源。（資料圖片）

《彭博》（Bloomberg）記者Mark Gurman曾報道，即將推出的蘋果（Apple）MR眼鏡為減低重量及減輕過熱問題，將會採用外部電源。近日Mark Gurman進一步透露，該MR眼鏡將使用磁吸充電，但續航力只有約2小時。

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Mark Gurman表示，蘋果MR眼鏡將包含兩個插口，一個用於傳輸數據的USB-C插口，另一個則是連接電池的專用磁吸插口。由於該MR眼鏡需要外部電池才能正常工作，其尺寸和形狀將與MagSafe電池相似，可提供約2小時的續航時間。

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雖然採用這分體式電池設計，MR眼鏡的重量將可降低，有助改善佩戴者的舒適性；但缺點是，使用時必需連結著一條電線，意味用戶將需把電池放在衣服口袋裡使用。他又提到，電池與電線是一體設計，電線將通過磁吸插口與MR眼鏡相連，通過旋轉方式固定，避免在運動過程中脫落。

責任編輯：陳卓賢

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