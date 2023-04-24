▲ 【分拆滙豐】兩大投票顧問籲反對重組議案 呂宇健：事前拒見不盡責、約實會見6至7名主要股東

HSBC滙豐 （00005） 下周舉行股東周年大會（AGM），會上將表決由維權投資者「Ken Sir」呂宇健提出的重組亞洲業務、穩定派息政策議案。雖然獲平保 （02318） 表態支持，但兩大機構投資者投票顧問Glass Lewis、ISS都籲滙豐股東反對相關議案。呂宇健今日接受訪問時稱，事前曾多次約見Glass Lewis、ISS團隊，但都不獲接見，認為對方「僅憑議程上數百字」就作出建議，並非盡責的報告。

呂宇健補充，在Glass Lewis 發表報告後，向對方發出反駁信提出他的觀點，而該行有向訂閱用戶轉發，但坦言對方已經表態，作用未必很大。

他續指，上周會見平安資產管理代表後，目前已與6至7家滙豐機構股東約實會面，相關股東總資產管理規模達5400億至1.3萬億美元。

呂宇健稱，近日在香港多區擺設街站後，已收集到數以千計的股東簽名，並教導部分長者股東如何投票表態，而他5月5日會親身出往伯明翰出席股東周年大會，期望再質問滙豐管理層。

呂宇健：持逾億元滙豐 批管理層對自己沒信心

曾展示自己市值逾1億港元滙豐股份，呂宇健稱，至今都無法與滙豐管理層會談，又認為他所提出議案與管理層目標沒有衝突，「第17號（策略檢討重組）不等於分拆，可以是遷冊香港、股價與管理層薪酬掛鈎，只是要求管理層每季提交報告，提升透明度，監察他們在做甚麼，管理層呼籲反對的說法站不住腳」。

在穩定股息政策上，呂宇健稱，滙豐管理層承諾明年派息比率可達每股盈利50%，金額回復到疫情前水平，而他提出的議案同樣是提及派息金額回到疫情前的每股0.51美元水平，認為管理層呼籲反對是「自己對自己沒有信心」。

在兩大投票顧問都建議反對議案，呂宇健稱依然對議案通過有信心，亦認為只要滙豐肯明確表明提升股息，已足以令股價明顯話好，「若派息達每年0.7美元，以現時估值計，滙豐股價可以升到80元」。

提出重組議案過程中，呂宇健聘用律師、公關、國際顧問團隊，他揚言，相對議案對滙豐股價的刺激，其機會成本不高，又稱從月初至今滙豐股價累升約半成，他從即日炒賣（day trade）、持股增值所獲得的利潤，都足夠覆蓋其使費有餘。

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

相關文章：

【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對 呂宇健：正游說50大股東

【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告 建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案

【分拆滙豐】平保再發聲回應：滙豐只重複過去弊端及反對意見 至今未就新方案作正式討論

編輯：麥德銘