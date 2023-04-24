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【著數優惠】ZA Bank用戶於4月30日或之前　享Häagen-Dazs雪糕買一送一優惠

Hot Talk 15:36 2023/04/24

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【著數優惠】ZA Bank用戶於4月30日或之前　享H&auml;agen-Dazs雪糕買一送一優惠

虛擬銀行ZA Bank推出ZA Card限時優惠，ZA Bank用戶在4月30日（星期日）或之前，憑ZA Card（實體卡、Apple Pay或Google Pay均可）於Häagen-Dazs全線香港專門店購買甜筒或杯裝雙球雪糕，即享買一送一優惠，並可自選雪糕口味。

ZA Bank指，若用戶經ZA Bank app內的Häagen-Dazs買一送一活動頁，將優惠訊息分享到Facebook或WhatsApp，公司會送一張4月百萬勁抽券，有機會獨贏100萬元。

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編輯：陳韻妍

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