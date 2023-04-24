英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入

英國商界領袖去信財相侯俊偉（Jeremy Hunt），促請政府撤回取消海外旅客消費退稅20%措施。當地有研究指出，退稅為英國經濟帶來高達41億英鎊收入（約399.6億港元）。

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多位英國零售﹑款待及旅遊業業界領袖在信中警告，政府取消退稅是一個錯誤，重申措施對商界及納稅人有利。信中強調，退稅能吸引更多旅客，帶來好處遠比措施的成本大，指來訪旅客數量增加惠及英國整體經濟，能增加稅收及支持就業。

組織業界領袖發信的羅科福爾蒂酒店（Rocco Forte Hotel）創辦人福爾蒂（Rocco Forte）表示，恢復退稅將刺激經濟增長，對政府而言是更是「輕鬆勝利」。

福爾蒂批評侯俊偉經常談論經濟增長，如今卻未有太多實際措施。他指退稅能確實幫助經濟增長，肯定不會影響通脹，無理由不實行。

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專家分析牛津經濟研究院（Oxford Economics）去年11月的研究指出，保有退稅或為英國經濟帶來多達41億英鎊收益，同時支持多達7.8萬個工作崗位。

分析認為，政府聲稱退稅措施成本每年高達接近20億英鎊（約194.94億港元），實為嚴重高估。如果加入退稅潛在益處重新估算，英國反而應該每年增加3.5億英鎊收入（約34.1億港元）。

英國脫歐後，海外旅客2021年1月1日起到訪當地時，不再享有增值稅（VAT）退稅待遇。前首相卓慧思（Liz Truss）的迷你預算案曾提出重新引入退稅，但侯俊偉就任財相後把迷你預算案全盤推翻。

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責任編輯：吳漢培