【C.E.O.財策精英】宏利分行經理沈蕙雯　堅持對財務規劃的專業及認真　4年4奪COT榮譽

宏利分行經理沈蕙雯（Waisa）投身理財策劃行業已近5年，她不但在入職首年便取得百萬圓桌會員資格（Million Dollar Round Table, MDRT），其後更連續4年取得3倍MDRT業績要求的超級會員資格（Court of the Table, COT），進一步彰顯其專業和熱誠。縱使經過3年新冠疫情的艱難環境，Waisa均一一克服且創出佳績，再次以亮眼成績獲得是次「宏利C.E.O.計劃」MDRT挑戰賽專訪獎賞，言談間可見她累積了豐富的待人接物經驗和遠大視野，望能在理財策劃行業上更大地發揮自己的價值，為客戶及團隊成員的蛻變出一分力。

先苦後甜 入行愈早愈好

原是言語治療師的Waisa為了籌備結婚和生育的計劃，在2018年8月透過「宏利C.E.O.計劃」加入宏利，希望藉靈活的工作模式，讓她能同時兼顧事業與家庭。「『C.E.O.計劃』」予人一種優越的感覺，令人感到宏利十分珍惜社會各界人才的加盟。加上計劃投放了很多入職培訓的資源，例如提供一對一的指導、不同主題的專業講座等，幫助我加快適應以及投入到財策的專業領域中。」

在經歷了一段適應期後，Waisa業務逐漸上軌道，即使在2020年至2022年連續3年整體經濟環境低迷下，業績表現仍然出色，她說：「我的小孩在2020年出生，當時我很感恩自己已入行，不但整體收入比以前工作有很大的增長，時間安排也更靈活。看到同齡友人也想一邊工作，一邊照顧小朋友，慶幸自己一早轉行，能夠享受到彈性上班時間的好處。」

▲ 宏利分行經理熊兆康（Chris，右）是Waisa的中學同學，二人在財策路上合作無間。作為Waisa的上綫經理，Chris坦言非常欣賞她的執行力，即使面對困難亦能很快調整過來。

了解客戶實際需求比迎合客戶需求更重要

提到入行後印象最難忘的經歷，Waisa表示以往曾經跟進過一個客戶個案，該客戶是其大學同學的一位未婚兼單身親友。「起初她希望多做增值和投資，我了解過她的情況後，發現她距離退休只有8年時間，故建議她每月配置一個金額去進行平穩投資。另外，我發現她個人保障的部分仍未完善，只有普通醫保而缺乏危疾保障，這是比較急需填補的缺口。她初時完全沒有投保意欲，於是我建議她利用每月3,000元的投資被動收入的一部分來購買危疾保險，這樣既令她不覺有負擔，亦享有更多保障。」

Waisa表示：「約一年多後，與她回顧保單內容時發現她面容憔悴，經我力勸下，她做了檢查並發現患上食道癌。我陪伴她到醫院跟進療程，也提醒她要留下緊急聯絡人的資料，萬一有需要時，其家人也可代她處理保單事宜，她當時十分感謝我堅持勸她購買危疾保險。可惜，這位女士最終不幸離世，她成為我入行以來首個危疾及死亡（人壽）索償的個案。雖然結局非盡如我們所願，但我真切體會到我的專業可為客戶及其家人創造價值，鼓舞我進一步為客戶提供全方位的財策服務。財務策劃的重點並非產品銷售，而是帶領對方認真面對人生期盼的願景，從而認真做好財務規劃。」

組建團隊 上下一心齊打拼

由於業務持續增長，她在2021年開始建立團隊，但同時兼顧個人業績及團隊管理並不容易，當中也遇到不少困難。Waisa表示：「起初由於定位、方向不清晰，以致有一段時間新人流失率較高。往後我逐漸找到自己團隊的定位，不但與離職同事順利交接，也成功吸納與我性格和價值觀相近的人才加入，慢慢鞏固了團隊基礎，上下齊心為業績打拼，為客戶尋求最大利益。」

現時，Waisa已被視為「宏利C.E.O.計劃」的大師姐。她除了成為宏利菁英會的幹事，為公司「90後」的理財顧問發展出謀獻策，更獲邀成為香港及澳門「百萬圓桌會日2022」業界交流會的分享嘉賓之一。「建立團隊兩年後，以一個中層經理的身份為大家分享，算不上厲害，但我卻明白到自己說的話開始更有力量和感染力，並讓我相信所堅持的理念絕對是值得的。」

Waisa提醒新人要切記財策顧問除了是一份工作，更要清楚知道自己對每位客戶都要負上責任並為他們創造價值，要有決心和毅力貫徹執行下去。

▲ Waisa十分開心自己的團隊擁有強大的系統化支援，成員間亦無分彼此，總是願意為大家的進步付出額外的時間及心血，她亦希望進一步促進同事與業界間的交流，為財策行業出一分力。

（特約）