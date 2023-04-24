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【港元定存】港元定存超高息10厘最後召集 專家籲趁機鎖定高息

15:27 2023/04/24

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不少港元定存超高息於本周五截止。

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4月進入煞科周，港元拆息今天（4月24日）全面抽升，隔夜息突破3厘，有3間銀行壓軸加港元定期存款息，建行亞洲微升3個月年息0.03厘至3.53厘；交銀香港略升1年息率0.05厘至3.5厘；大眾銀行提高1周短存0.3厘，新息率報1.2厘。另平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），新推4個月年息2.6厘，以及9個月年息3.2厘；星展為豐盛理財或私人客戶現有續期資金推優惠，息率跟一般客戶的新錢看齊，半年及1年享3.15厘。

值得提醒，不少優惠將於4月底截止，例如華僑永亨半年享4.18厘，工銀亞洲3個月享3.8厘等。面對持續4個月的劈息浪，業界普遍不再順延超高息的截止期，專家忠告避險族宜趁特惠息仍在，鎖息須快手。

回顧上周，本港走資加劇，銀行總結餘跌穿500億元，跌至逾14年低位，但今年仍未出現全周加定存息的銀行數目多於減息，市料凸顯業界的流動性充裕。

星展活期存款優惠 月底屆滿

上周共有10間銀行調整定存息，當中加減各佔半數。加息者以建行亞洲最勇進，一周四連加。反觀，渣打香港 （02888） 下調半年及1年期0.2厘，新息率罕有跟滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 看齊；大新 （02356） 一周兩連減，更撤半年及1年3厘息。

此外，活期戰線方面，星展銀行e$aver 4月份推活期存款優惠，現有客戶登記並存入合資格新錢至多種貨幣儲蓄戶口，新資金可享4.1厘港元活期存款年利率及5厘美元活期息，亦於4月底屆滿。

另大新銀行經濟研究及投資策略部指，本港3月份整體消費物價指數通脹按年上升1.7%，升幅與2月相同，且低於預期的1.9%；若扣除一次性紓困措施，基本通脹年升1.7%。由於去年同期處於第五波疫情，導致基本食品價格升至歷史高位，或限制今年食品價格漲幅。隨着經濟復甦，服務業價格或加快回升，私人住宅租金也可能逐步收窄跌幅，預料今年全年CPI按年錄得2%升幅。業界再參考一年港元定存逾兩厘選擇多，最高的大眾財務更有3.75厘，凸顯定存跑贏通脹。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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