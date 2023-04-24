【Twitter藍剔】Twitter免費藍剔回歸　過百萬追蹤帳號重獲認證

Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）接手Twitter後進行多次改革。其中，將免費藍剔認證改為收費特別服務。收費認證受多方批評，多位名人沒有為帳號付費，失去藍剔。但近日則有不少在平台上有相對影響力的帳號重新獲得免費藍剔，甚至金剔。

藍剔認證每月大約收費8美元（約63港元），而原本有認證，但決定不再訂閱服務的帳號從4月20日開始會失去藍剔。惟近日一些帳號重新獲發藍剔，主要為擁有過百萬粉絲的帳號，包括Beyoncé、Harry Kane、Richard Osman和Victoria Beckham。

當中有人證實，在其沒有付費的情況下，Twitter恢復了帳號認證。擁有110萬粉絲的廣播員James O'Brien和調查組織Bellingcat及其創辦人Eliot Higgins均向《BBC》表示沒有為帳號付費，但重新恢復了認證。James O'Brien表示，有些追蹤人數少於百萬的帳亦重獲藍剔，認為獲發藍剔與否皆由Elon Musk全權決定。

此外，一些名人如Twitter擁有2,100萬追蹤者的演員Ryan Reynolds仍未重新得到藍剔認證。有指，Twitter需人手移除藍剔，故預期在未來數天以同樣方法恢復帳號的藍剔。

責任編輯：歐朗欣

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