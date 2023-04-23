瑞士信貸公佈第一季度業績 流出淨資產610億瑞郎

瑞士信貸(CS)周一表示，其第一季度有610億瑞士法郎（680億美元）的淨資產流出，並補充說，即使在瑞士銀行(UBS)對這家有167年歷史的機構進行國家策劃的救援之後，資金仍在持續流出。

瑞士信貸指，截至2023年4月24日，這些資金外流已有所緩和，但還沒有逆轉。它還表示，它經歷了大量現金存款的提取以及到期定期存款的不續期。第一季度的客戶存款減少了670億瑞士法郎。

瑞士信貸的業績報告很可能是最後一次，因為它與競爭對手瑞銀的合併預計將很快完成。瑞銀同意以30億瑞士法郎的股票收購瑞士信貸，並承擔高達50億法郎的損失。該方案還包括2000億瑞士法郎的國家財政擔保。

截至3月底，瑞士信貸旗艦財富管理部門管理的資產降至5,025億法郎，而去年同期的報告為7,070億。

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瑞士信貸說，在第一季度末，在償還了600億瑞士法郎後，它在這些貸款下有1,080億瑞士法郎的淨借貸。它表示，此後又償還了100億。

該銀行還表示，它已相互同意終止1.75億美元收購Michael Klein投資銀行業務的計劃，它原本打算將該業務與自己的投資銀行部門一起拆分。

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記者：張瑋婷