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【香港經濟】Trip.com：今年來抵港全球航班預訂量急增逾57倍　次季最受歡迎的歐洲來港航線係邊條？

Hot Talk 15:18 2023/04/24

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【香港經濟】Trip.com：今年來抵港全球航班預訂量急增逾57倍　次季最受歡迎的歐洲來港航線係邊條？

自香港開關後，訪港旅客不斷上升，攜程集團 （09961） 旗下Trip.com及Ctrip（攜程旅行）兩個平台的最新數據，隨人手和旅遊設施慢慢恢復正常，最近幾個月的香港入境旅遊已大幅回升。據Trip.com的數據，從2023年初到4月10日，前往本港的全球航班預訂量按年大增5,719.77%，其中來自新加坡及泰國的航班預訂量分別增加330倍及279倍。

於第二季，從歐洲（英國、法國、意大利、西班牙和德國）預訂於3月15日至6月30日抵達香港的航班數量，按年大增1,362%，當中最受歡迎的航線是從英國到香港，其次是德國到香港和法國到香港。

香港為內地旅客五大熱門旅遊目的地之一

中港通關後，香港成為了內地旅客五大熱門旅遊目的地之一，據攜程數據，今年1月至4月10日，從內地到香港的航班預訂量按年增長879.74%。其中，前五大客源城市分別是杭州、北京、成都、上海和南京。期內香港的酒店預訂量按年增長137.39%，其中前五大客源城市分別是杭州（升31倍）、上海（升30倍）、北京（升21倍）、廣州（升15倍）和深圳（升4倍）。

香港入境旅遊随五一黄金周臨近強勁復甦，據Ctrip數據顯示，4月29日至5月5日期間，內地至香港的機票預訂量按年增長1,523.53%，前五大客源城市分別是南京、成都、北京、上海、杭州，而與一周前相比，預訂人數分別增加了64%、42%、29%、24%和21%。期內酒店預訂量也較一周前增長52.23%，或按年增長18.35%，前五大客源城市為深圳（升97%）、廣州（升93%）、上海（升64%）、北京（升48%）、杭州（升4%）。

M+博物館及故宫文化博物館受內地客熱捧

兩個平台數據均顯示，無論是疫情前或疫情後，香港迪士尼樂園、香港海洋公園、太平山頂及纜車、以及昂坪360纜車仍然最受內地遊客歡迎，相關門票在今年首季及2019年同期均是頭十位熱賣產品。至於在2021年年尾開幕的M+博物館及去年中開幕的香港故宫文化博物館，同樣是今年第一季度頭十位熱賣產品。

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編輯：陳韻妍

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