【迪士尼100周年】 7-Eleven 迪士尼100周年系列精品 8款「3 in 1 隨身扣袋」

今年華特迪士尼公司踏入100 周年，7-Eleven以「Match & Go扣住周圍遊」獨家主題，推出迪士尼100周年系列精品！迪士尼100周年「Match & Go」系列第一波齊集８位超人氣迪士尼及Pixar角色，包括：米奇老鼠、唐老鴨、毛毛、衣夫人、鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔，化身成8款「3 in 1 隨身扣袋」套裝，一套3件隨身扣袋，可隨意分拆。「3 in 1 隨身扣袋」套裝將於4月26日早上7時起在7-Eleven登場。

「3 in 1 隨身扣袋」套裝分別有兩個設計款式，分別是：「環保Tote套裝」及「Zip-Up Pouch套裝」，而每款套裝包含3款不同形狀、用途和設計的隨身扣袋更配有爬山扣，可混搭多款隨身扣袋於一身，亦可隨時分拆，按不同場合使用，隨意自由配搭。「環保Tote套裝」包括有超萌大頭散紙包、環保袋、輕便卡片套及爬山扣，4位人氣角色米奇老鼠、唐老鴨、毛毛及衣夫人化身超萌大頭散紙包，扣上印有多個迪士尼角色暗花圖案設計的環保袋及迪士尼100周年特別版卡片套。

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「3 in 1 隨身扣袋」套裝推廣活動詳情：

印花派發詳情：由2023年4月26日早上7時至6月6日顧客於7-Eleven分店購物滿20元即可享印花1張，其後每10元可獲多1張印花，如此類推。 換購詳情 : 由2023年4月26日早上7時至6月9日儲齊8個印花加50元，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套，或儲齊12張印花加88元，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」2套 。 yuu 獎賞計劃會員專享優惠1—換購「3 in 1 隨身扣袋」：

推廣日期： 2023年4月26日起至6月6日止。兌換日期為2023年4月26日早上7時起至6月9日。以8,800 yuu 積分 +$12，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套。 yuu 獎賞計劃會員專享優惠2—預訂限量特別版套裝：

yuu會員以88,000 yuu 積分預訂限量特別版套裝1盒，可揀選喜愛款式，包括「Match & Go奇妙套裝」或「Match & Go夢幻套裝」，無需儲印花，亦無需擔心隨機抽到同款！每款限量各200盒（共400盒）。預訂日期由2023年4月26日中午12時起至4月27日止 (共2天)。兌換日期：2023年4月26日中午12時起至5月2日。取貨日期：2023年5月16日早上7時起至5月22日止。每位客人最多只可換領4盒。數量有限，換完即止。

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責任編輯：陳玉蓮