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【著數優惠】機管局派2.7萬張機票 「飛遇世界鉅賞」今起接受網上報名 10秒填完登記表格

理財智慧 15:38 2023/04/24

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機管局透過航空公司國泰推出「飛遇世界大賞」機票禮遇活動，市民今日(24日)至本月底登入網站參加大抽獎可得到機票。今次抽獎將有逾2.7萬張由香港出發的機票，得獎者可得到由香港出發，往返海外26個國家共46個城巿的單人經濟客艙機票，目的地包括26個國家、共46個城市，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、日本、韓國等地。

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
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日期及時間：4月24日上午10時至4月30日晚上23時59分

登記網址 :請按此

登記抽獎的人士須以英文填寫旅行證件所示的姓名拼音、電郵地址及手機號碼，抽獎者其後可選擇心儀的目的地及國家，然後提交資料，過程大約10秒便完成。抽獎結果將於5月3日通過登記的電郵地址通知中獎者。

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責任編輯：陳玉蓮

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