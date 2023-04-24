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新屯門中心三房市價555萬售　原業主約14年帳賺逾3倍

股樓投資 15:18 2023/04/24

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美聯物業顧耀彬表示，不少首置客睇好後市走勢，終下定決心入市，屯門新屯門中心7座中層A室，實用面積603平方呎，採三房設計，間隔四正，易於擺放傢俱。據悉，新買家為區內用家，有見單位開價合理，故決定以555萬元承接單位，折合實用呎價約9,204元，屬市價水平。

原業主於2009年中以132.8萬元購入單位，持貨約14年，期內帳面升值422.2萬元，或近3.2倍。

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撰文 : 蔡子俊

屯門 新屯門中心 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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