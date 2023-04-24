【AI風險】研究：ChatGPT生成程式代碼　大部分存安全漏洞

▲ 雖然再次生成的代碼是更安全，但只代表通過正在評估的特定漏洞範圍，並非指最終的代碼不存在其他可利用的漏洞。（法新社）

AI聊天機械人ChatGPT能根據用戶的要求，生成相應的程式代碼，但加拿大魁北克大學的研究團隊發現，由ChatGPT生成的代碼，大部分都存在安全漏洞，且它不會主動提醒用戶當中的問題，只有在用戶詢問時才會承認錯誤。

魁北克大學電腦科學與工程教授Raphaël Khoury率領研究團隊，對ChatGPT生成的21個程式代碼和劇本分析，當中涉及C、C++、Python和Java等語言。研究發現，21個生成程式代碼中，只有5個是安全，其餘則出現內存損壞、拒絕服務和反序列化等漏洞。

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然後，團隊進一步要求ChatGPT糾正代碼錯誤，ChatGPT就再生成7個更安全的代碼。Raphaël Khoury表示，雖然再次生成的代碼是更安全，但只代表通過正在評估的特定漏洞範圍，並非指最終的代碼不存在其他可利用的漏洞。

不考慮敵對代碼執行模型

Raphaël Khoury的結論是：「ChatGPT只是一種算法，它對很多事實際上是一無所知，包括它不會考慮敵對的代碼執行模型。」不過，它是有能力識別出不安全的行為，並承認自己所建議的代碼有關鍵漏洞。

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因此如用戶要有效地使用ChatGPT生成代碼，前提是用戶需要懂得詢問甚麼問題，意味他必須對特定的漏洞和編碼技術有一定了解。

責任編輯：陳卓賢

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