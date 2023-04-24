【英國王室】哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮將於5月6日舉行，次子哈里王子（Prince Harry）亦將從美國返英出席。有報道引述王室消息人士指，哈里在加冕典禮上的位置將遠離其他王室核心成員，距離被指多達10行。

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英國王室前管家Paul Burrell表示，雖然哈里的座位安排看似被冷落，但若他希望快速離場，安排或有幫助。他同時指，哈里訪問英國期間，或未有時間和查理斯或哥哥威廉王子（Pirnce William）交流，即雙方無機會和解，哈里會被冷待。

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Paul Burrell認為，哈里只會在英國短暫逗留，部分猜測更指他逗留時間或不足24小時。他認為，哈里出席加冕典禮只因查理斯希望他在場，即使哈里行程匆忙，但相信查理斯對兩個兒子有出席感到非常高興。

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另外，有報道指哈里太太梅根（Meghan Markle）2021年3月接受美國名嘴Oprah Winfrey 採訪後，曾致函查理斯講述王室內部種族歧視等的問題，當中更提及了猜測其兒子阿奇（Archie）膚色人士姓名。她其後收到查理斯回函，但對回應並不感到滿意，所以決定不出席加冕典禮。

惟梅根好友兼王室記者Omid Scobie發表聲明指，相關報道內容虛偽且荒謬。聲明強調梅根正專注現時生活，無考慮4年前的事情。

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責任編輯：李俊儀