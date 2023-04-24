  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠

環球社會熱點 16:23 2023/04/24

分享：

分享：

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮將於5月6日舉行，次子哈里王子（Prince Harry）亦將從美國返英出席。有報道引述王室消息人士指，哈里在加冕典禮上的位置將遠離其他王室核心成員，距離被指多達10行。

喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦 【下一頁】

英國王室前管家Paul Burrell表示，雖然哈里的座位安排看似被冷落，但若他希望快速離場，安排或有幫助。他同時指，哈里訪問英國期間，或未有時間和查理斯或哥哥威廉王子（Pirnce William）交流，即雙方無機會和解，哈里會被冷待。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Paul Burrell認為，哈里只會在英國短暫逗留，部分猜測更指他逗留時間或不足24小時。他認為，哈里出席加冕典禮只因查理斯希望他在場，即使哈里行程匆忙，但相信查理斯對兩個兒子有出席感到非常高興。

Katy Perry料為英加冕演唱會獻唱 傳享獨家福利 【下一頁】

另外，有報道指哈里太太梅根（Meghan Markle）2021年3月接受美國名嘴Oprah Winfrey 採訪後，曾致函查理斯講述王室內部種族歧視等的問題，當中更提及了猜測其兒子阿奇（Archie）膚色人士姓名。她其後收到查理斯回函，但對回應並不感到滿意，所以決定不出席加冕典禮。

惟梅根好友兼王室記者Omid Scobie發表聲明指，相關報道內容虛偽且荒謬。聲明強調梅根正專注現時生活，無考慮4年前的事情。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦
今日
喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦
Katy Perry料為英加冕演唱會獻唱 傳享獨家福利
今日
Katy Perry料為英加冕演唱會獻唱 傳享獨家福利
【英國王室】路易小王子5歲生日出新相 罕有非凱特掌鏡
2023/04/23
【英國王室】路易小王子5歲生日出新相 罕有非凱特掌鏡
【英國王室】卡米拉兒子開腔護母 「為愛嫁查理斯」
2023/04/21
【英國王室】卡米拉兒子開腔護母 「為愛嫁查理斯」
「德州梅根」嫁入意王室 與繼子女爭產遭逐出40億別墅
2023/04/21
「德州梅根」嫁入意王室 與繼子女爭產遭逐出40億別墅

你可能感興趣

喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦
今日 15:00
喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦
Katy Perry料為英加冕演唱會獻唱 傳享獨家福利
今日 08:05
Katy Perry料為英加冕演唱會獻唱 傳享獨家福利
【英國王室】路易小王子5歲生日出新相 罕有非凱特掌鏡
16:12 2023/04/23
【英國王室】路易小王子5歲生日出新相 罕有非凱特掌鏡
皇室 網絡熱話 哈里王子 查理斯 威廉王子 美國 英國

下一篇文章

英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
【俄烏戰爭】歐洲國防開支大急升 俄揚言報復G7全面禁運（持續更新）
【俄烏戰爭】歐洲國防開支大急升 俄揚言報復G7全面禁運（持續更新）
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款