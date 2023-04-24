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【體育用品股】361度逆市升3%　共斥5.5億元人幣購回電商平台股權

股市 15:00 2023/04/24

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【體育用品股】361度共斥5.5億元人幣購回電商平台股權

361度 （01361） 中午時公布，合共斥資5.5億元人民幣，收購於2020年7月16日與浙江省政府和福建省晉江市市政府成立合夥企業之持股股權。361度曾升6.4%，高見4.51元，創逾14個月高，午後逆市升3%，報4.36元。

361度旗下間接全資附屬公司三六一度（廈門）及三六一度（中國）分別以5.48億元人民幣向晉發股權收購合夥企業約49.89%的股權及以110萬元人民幣向浙江盈實收購合夥企業約0.10%的股權。

於收購事項完成後，合夥企業的實繳資本總額將仍為11億元人民幣，其中三六一度（廈門）及三六一度（中國）將持有合夥企業約49.89%及50.11%的股權。 合夥企業將成為集團的間接全資附屬公司，其業績將綜合併入集團的財務報表。收購事項的代價將由集團的內部資源撥付。

集團指，當時成立合夥企業的目的是通過認購的方式投資於多一度（泉州）。多一度（泉州）為一間於中國成立的有限公司，主要從事線上分銷及銷售361度的網上專供體育用品。

於收購事項完成後，361度於多一度（泉州）（透過合夥企業及三六一度（廈門）持有）的實際股權將由約69.25%增加至約87.17%。收購事項將增加集團對多一度（泉州）的控制權，並將加強集團繼續擴展電子商務業務的能力。

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編輯：姚卓然

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