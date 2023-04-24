沙田第一城鬆綁貨3年微賺4萬　上車客532萬買兩房戶

中原地產陳廸豪表示，一手新盤搶去市場焦點，二手交投受壓。沙田第一城本月暫錄約11宗成交，較上月同期錄約14宗跌約21%，其中39座中層F室成交，實用面積284平方呎，2房間隔，開價約538萬元，議價後以532萬元沽出，折合實用呎價18,732元。

陳廸豪指，新買家為上車客，已睇樓一段時間，見近日樓價開始由低位回升，見業主提供合理議價空間，即把握機會入市單位自住。原業主於2020年3月以528萬元購入單位，持貨3年，是次轉手帳面獲利約4萬元，單位期內升值0.8%。

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