▲ 【企業遷冊】宏利人壽：考慮將宏利香港由百慕達遷冊回港 疫情積壓大量需求、看好今年業務前景

香港特區政府正就企業遷冊回港提供創造條件，主管港澳門業務的宏利人壽保險（國際）行政總裁白凱榮（Patrick Graham）接受《南華早報》訪問時稱，為擴大宏利在粵港澳大灣區的發展，有意將本港分支由百慕達遷冊回香港。

宏利在126年前已在香港開展業務，是本港第二大壽險商，並屬最大強積金（MPF）服務供應商。宏利以本港為亞洲總部，服務區內13個市場共約1,300萬名客戶。

將港澳業務遷冊至香港可凸顯對大灣區的承諾

白凱榮稱，宏利香港於百慕達開始有點奇怪，但港府及業界均正為企業遷冊回港創造條件，而宏利正是有關議程的背後推動者。港府正就允許海外公司將其註冊地改為香港，而無需先清盤或獲得法院批准進行諮詢，諮詢將於下周結束。

他表示，香港正面向大灣區市場，而且全球20大保險公司中，13家已以某種形式將香港視作家。他強調，宏利會繼續在百慕達營運，但將港澳業務遷冊至香港，可凸顯對大灣區的承諾，而且集團計劃在大灣區拓展業務。

大灣區的保險滲透率僅近6%

白凱榮認為，大灣區僅佔中國人口約6%，但佔中國經濟約11%，而在香港以外，大灣區的保險滲透率僅近6%，僅及香港滲透率的不足三分之一，故是一個難得的發展機會。

他續稱，經過3年疫情後，香港已回來（Hong Kong is back），有大量來自內地旅客來港及大灣區的積壓保險需求，因此對今年業務前景充滿信心。

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